Grecia urge a la UE a suspender el derecho al asilo ante crisis como la de Ceuta

Mitsotakis dijo a su llegada a una cumbre europea en la que, entre otros temas, se hablará de migración, que está "satisfecho" de que la Comisión Europea haya "aceptado" la propuesta griega de crear "un mecanismo de gestión de crisis migratorias", ante situaciones como la vivida recientemente en Ceuta, que él consideró muy similar a la ocurrida en Evros (Grecia) en 2020.

Aquel año Turquía guió a miles de migrantes hacia la frontera del río Evros y Grecia respondió suspendiendo el derecho al asilo.

Mitsotakis aseguró este jueves que su propuesta "cuenta con el respaldo de los Estados miembros" y confió en que "pronto" la UE se dote de normas en ese sentido, de manera que "los países que se encuentran en primera línea puedan, en circunstancias muy excepcionales, suspender la concesión de asilo y proceder a retornos masivos".

Por su parte, el primer ministro de Chipre, Nikos Christodoulides, dijo que apoya "la postura a favor de un mecanismo europeo de emergencia, especialmente cuando observamos fenómenos de instrumentalización".

Y subrayó que la UE ha presenciado "cómo muchos países han instrumentalizado la cuestión migratoria".

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El chipriota consideró, por otra parte, que las medidas adoptadas por su país últimamente son un "modelo a seguir", ya que han ayudado a reducir más del 90 % las llegadas y a aumentar un 180 % en las repatriaciones en comparación con 2022.

Y adelantó que durante la cumbre hablará con sus homólogos de la petición de Chipre de convertirse en miembro de pleno derecho del espacio Schengen, dado que "ya se ha completado todo el proceso técnico"".

En una carta a los líderes previa a la cumbre de esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , confirmó que Bruselas está preparando el terreno para diseñar un marco de respuesta a emergencias que permita a los países actuar "con flexibilidad" en la gestión de fronteras y de solicitudes de asilo cuando se instrumentaliza la migración en ataques híbridos.

La idea, ya mencionada el pasado septiembre en su discurso sobre el Estado de la Unión, es crear un marco europeo de respuesta a emergencias ante movimientos de masas orquestados e instrumentalizados.

El pasado octubre los ministros de Interior de la UE debatieron en un Consejo la iniciativa por primera vez.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, dijo entonces que Ceuta ha impulsado la idea de ese mecanismo, que muchos países ven necesario y subrayó que cualquier medida que se adopte tendrá como líneas rojas el respeto de la legislación internacional y de los derechos humanos.

Fuentes diplomáticas señalaron el pasado octubre que España es "cauta", ante la posibilidad de que ese futuro instrumento pudiera utilizarse para restringir el derecho el asilo y llamaron a esperar a ver qué presenta exactamente la Comisión Europea.