Honduras incauta 69 paquetes de cocaína en camioneta abandonada en una playa del Caribe

Honduras incauta 69 paquetes de cocaína en camioneta abandonada en una playa del Caribe

Tegucigalpa, 15 oct (EFE).- Las autoridades de Honduras se incautaron de 69 paquetes de cocaína hallados en una camioneta abandonada en una playa del departamento insular de Islas de la Bahía, en el Caribe del país centroamericano, informó este jueves una fuente oficial.