Indonesia sustituye al jefe de desastres por un caso de corrupción durante los incendios

Prabowo nombró al teniente Kristomei Sianturi como nuevo jefe del organismo estatal, en sustitución de Suharyanto, según recogió hoy la agencia de noticias pública Antara, que no citó ninguna razón oficial para su reemplazo.

La víspera, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK, por sus siglas en indonesio) arrestó a cinco personas, entre ellas Bima Setyawan, hermano menor de Suharyanto, por presunta corrupción relacionada con fondos de ayuda de emergencia.

Preguntado por la prensa sobre si Bima había obtenido contratos mediante procedimientos irregulares, el presidente de la KPK, Setyo Budiyanto, confirmó que, según las investigaciones preliminares, se habían producido usos indebidos de los fondos destinados a la gestión de desastres.

La investigación estudia la implicación de empresas privadas y el reparto de los fondos, parte de los cuales podrían haber sido desviados para beneficio personal, aunque aún se desconoce si Suharyanto está implicado en las presuntas irregularidades.

El caso se produce en un contexto de creciente presión sobre la BNPB por los incendios forestales que afectan desde hace meses a Indonesia, especialmente a las islas de Sumatra y Borneo.

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Estos fuegos están relacionados, en parte, con la expansión de las plantaciones de aceite de palma y la quema de terrenos para habilitar cultivos.

Además, la sequía asociada al fenómeno de El Niño agrava la situación, especialmente en las turberas, humedales formados por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta, donde el fuego puede permanecer activo bajo tierra incluso después de apagarse las llamas superficiales.