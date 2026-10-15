Irak y Kuwait reabren sus rutas aéreas tras las recientes tensiones regionales

Los acuerdos entraron en vigor a las 11.00 horas GMT (14.00 hora local de Irak), una vez completados los procedimientos oficiales y las confirmaciones entre las autoridades competentes, según un comunicado del ministerio.

El dispositivo operativo se ha desarrollado en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, y establece trayectorias de vuelo y niveles de altitud específicos para garantizar la coordinación entre los operadores, la separación segura de las aeronaves y el cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica en el espacio aéreo iraquí.

La reapertura se aplicará de forma gradual y estará sujeta a un seguimiento y una evaluación continuos durante la fase inicial, con el objetivo de detectar y resolver posibles incidencias técnicas u operativas en coordinación con las partes implicadas.

El ministerio, bajo la supervisión del titular de Transportes, Wahab Al Hasani, destacó también la labor de los controladores de tráfico aéreo y subrayó la necesidad de mantener la vigilancia, la responsabilidad y la coordinación permanente para reforzar la seguridad de las operaciones.

La medida se enmarca en los esfuerzos de Bagdad por fortalecer la cooperación regional, mejorar la gestión de la navegación aérea y ampliar la conectividad de las rutas en la región.

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El espacio aéreo entre ambos países se ha visto especialmente afectado por las tensiones regionales de los últimos años.

El 23 de junio de 2025, Irak y Kuwait suspendieron por primera vez el tráfico aéreo después del ataque iraní contra la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, si bien al día siguiente los iraquíes anunciaron la reapertura total de su espacio aéreo.

En 2026, la tensión regional volvió a golpear a la aviación civil, y a comienzos de marzo Irak y Kuwait figuraban entre los países con sus cielos totalmente cerrados a vuelos civiles por la escalada de la guerra contra Irán iniciada por Israel y Estados Unidos y su impacto en el golfo Pérsico.

Kuwait, además, mantuvo cerrado su aeropuerto internacional desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero, y anunció su reapertura gradual el 23 de abril.

El 11 de junio, Kuwait volvió a cerrar temporalmente su espacio aéreo por ataques iraníes contra bases estadounidenses en su territorio y lo reabrió horas después, mientras que en julio de 2026, Qatar Airways amplió hasta el 31 de julio la suspensión de vuelos a Kuwait y a la ciudad iraquí de Erbil.

Ya en septiembre, Irak anunció la eliminación de zonas restringidas de su espacio aéreo y la reapertura al tráfico civil en esas áreas, con el objetivo de ampliar el espacio disponible para la aviación civil y desarrollar nuevas rutas.