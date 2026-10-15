Irán dice que otro petrolero "se incendia" al tratar de cruzar Ormuz

"Hace unas horas, equipos de vigilancia identificaron un petrolero infractor que se había incendiado en la zona prohibida en la parte oriental del estrecho de Ormuz", indicó en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

El cuerpo militar afirmó que el petrolero, cuya bandera no identificó, había apagado sus sistemas de identificación e "intentaba atravesar una zona prohibida del mar de Omán".

En los últimos días, las autoridades iraníes han informado de cuatro colisiones de buques con minas cuando trataban de cruzar Ormuz, donde además se han multiplicado los ataques contra embarcaciones.

La Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó ayer que un portacontenedores con bandera de este país se hundió en el estrecho de Ormuz alcanzado por proyectiles el martes, y que otro buque similar sufrió daños en un ataque ocurrido hoy pero pudo continuar su travesía.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de al menos ocho ataques esta semana.

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Los ataques contra petroleros en Ormuz se suceden en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.

La República Islámica bloqueó Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.