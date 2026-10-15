La actriz Hilary Swank, embarazada de su tercer hijo

"Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", escribió la protagonista de 'Million Dollar baby' en el video que acompaña al anuncio.

En las imágenes publicadas por la artista, que está ampliando su familia junto a su esposo, Philip Schneider, aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada.

La noticia llega tres años después de que Swank y Schneider dieran la bienvenida a sus mellizos, una niña y un niño. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2018.

Swank ha ganado dos premios Óscar a la mejor actriz por sus interpretaciones en 'Boys Don’t Cry' ('Los muchachos no lloran') (1999) y 'Million Dollar Baby' (2004) y, a partir de noviembre, se estrenará su trabajo en la cuarta y última temporada de la serie 'Yellowjackets'.