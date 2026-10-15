La coalición militar dice haber destruido 127 depósitos y lanzaderas hutíes en el Yemen

"En los últimos días, hemos destruido 127 almacenes en montañas y otras plataformas desde donde se lanzan ataques", dijo en una rueda de prensa en Riad sin preguntas, a la que asistieron militares de la alianza y en la que denunció que los hutíes "usan infraestructura civil vital como apoyo para lanzar sus ataques" contra Arabia Saudí.

El portavoz indicó que el grupo armado, aliado de Irán y que controla gran parte del noroeste del Yemen desde 2014, ha construido depósitos de armas en las montañas de la capital yemení, Saná, así como en las provincias septentrionales de Saada y Amrán, desde donde también lanzan ataques "contra países vecinos" que no especificó.

Al Maliki explicó que las plataformas de lanzamiento son utilizadas para disparar drones y misiles, con los que los hutíes "amenazan a buques y aviones", por lo que insistió en que la labor de la coalición se centra en destruir estas infraestructuras mediante bombardeos y manteniendo "una vigilancia las 24 horas del día".

Así, recordó que la alianza bombardeó "lugares vitales y fuentes de apoyo militar" de los hutíes como la Estación Central de Al Sabaha en Saná, un depósito de combustible subterráneo en la ciudad portuaria de Al Hodeida, y otro almacén energético en la provincia occidental de Dhamar.

"La coalición intentó acabar con las capacidades de la milicia, evitando los daños colaterales a civiles", aseguró Al Maliki, que insistió en que las operaciones militares en el Yemen se llevan a cabo "conforme al derecho internacional", pese a que los hutíes han denunciado la muerte de decenas de civiles por bombardeos de la alianza.

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Este mismo jueves, el portavoz militar de los rebeldes yemeníes, Yahya Sarea, cifró en más de 2.350 los ataques aéreos de la coalición desde el comienzo de la última escalada a principios de septiembre, y acusó a Arabia Saudí de bombardear "objetivos civiles" en Saná y otras provincias bajo control hutí en el Yemen.

Los insurgentes defienden que sus ataques contra territorio saudí son "defensivos", ya que la coalición liderada por Riad ha efectuado más de 274.300 ataques -según su propio recuento- contra el Yemen desde su intervención en la guerra en el país árabe en 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.