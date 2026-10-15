La inseguridad alimentaria entre inmigrantes y refugiados de Colorado aumenta el 90 %

Según Simret Kahsai, directiva de Project Worthmore, la organización distribuyó unos 83.000 kilogramos de alimentos durante todo 2025 en Aurora, una de las ciudades con mayor diversidad cultural y étnica de Colorado, mientras que entre enero y septiembre de 2026 repartió más de 180.000 kilogramos entre familias necesitadas.

Los dirigentes de Project Worthmore y de otras organizaciones caritativas se reunieron esta semana con el senador demócrata Michael Bennet en las instalaciones del Food Bank of the Rockies, en Aurora, desde donde se coordina la distribución de alimentos a los bancos de comida en Colorado y en Wyoming.

"Yo diría que se ha desmantelado la red de seguridad social y que las consecuencias de ello son enormes," afirmó Bennet.

"Cuando los niños van a la escuela con hambre, no pueden aprender", añadió, subrayando que él había escuchado historias similares "en todo el estado".

Durante ese encuentro, Ron Meehan, responsable de relaciones gubernamentales de Feeding Colorado, estimó que unas 40.000 personas perdieron acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el último año, afectando principalmente a familias con niños y familias a cargo de adultos mayores o personas con capacidades disminuidas.

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A nivel estatal, un informe publicado esta semana por el Instituto de Salud de Colorado (CHI) revela que el porcentaje de personas en este estado que no pudieron acceder a alimentos en la cantidad o calidad necesarias aumentó del 10,5 % en 2025 al 17,7 % en 2026.

A la vez, ese reporte detectó un incremento del 7,2 % de personas que decidieron comprar menos alimentos por falta de recursos económicos. Pero entre los hispanos, según otro informe del CHI publicado en septiembre pasado, esa cifra llega al 21,1 %.

Por separado, Feeding America reveló en julio pasado que aproximadamente el 13,3 % de los habitantes de Colorado, unos 791.000 residentes, enfrentaban inseguridad alimentaria en 2024 (el año más reciente con datos completos), el índice más alto desde 2010.