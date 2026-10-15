La OACI condena los ataques contra aeropuertos e infraestructuras aéreas de Arabia Saudí

La agencia de la ONU, con sede en Montreal, señaló en un comunicado que la declaración responde a una intervención realizada por Arabia Saudí ante el Consejo de la OACI el pasado 8 de octubre.

El organismo expresó además sus condolencias a las víctimas y sus familiares y deploró que los ataques contra instalaciones de aviación civil pongan en peligro la seguridad de las operaciones aéreas y supongan "una amenaza continua para la paz y la seguridad internacionales".

La condena se produce en medio de una fuerte escalada de los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra territorio saudí.

En las últimas semanas, los hutíes han atacado, entre otras instalaciones, los aeropuertos internacionales Rey Khalid de Riad y el de Abha. Los ataques han causado víctimas civiles, daños a aeronaves y la disrupción del tráfico aéreo, con cientos de vuelos cancelados, desviados o suspendidos por distintas compañías.

El aeropuerto de Riad ha sido objeto de repetidos ataques y uno de los bombardeos más graves, el pasado 10 de octubre, causó al menos 12 muertos y más de 300 heridos, según las autoridades saudíes.

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La OACI, agencia especializada de la ONU integrada por 193 Estados, establece las normas internacionales destinadas a garantizar la seguridad y protección de la aviación civil mundial.