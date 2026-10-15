La Policía desaloja una acampada en Oporto y los activistas denuncian 37 heridos

La Policía de Seguridad Pública (PSP) confirmó, según medios portugueses, que había realizado una intervención "más contundente" para poner fin a la protesta, después de que los manifestantes se resistieran a retirar las tiendas de campaña instaladas en la plaza D. João I.

El Movimiento por la Vivienda, organizador de la protesta, denunció en un comunicado el empleo de una fuerza "extrema, desproporcionada e injustificada" contra los participantes, que, según sostuvo, habían mantenido en todo momento una actitud pacífica.

La intervención comenzó hacia las 02.56 hora local (01.56 GMT), cuando los agentes acudieron a la plaza para retirar las tiendas instaladas nuevamente por los manifestantes durante la noche del miércoles.

Según los organizadores, entre los 37 heridos figura una persona con discapacidad y varios participantes tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

El comandante de los Bomberos Voluntarios de Oporto, Luís Silva, confirmó, según medios portugueses, que ocho activistas acudieron a las instalaciones de la corporación para recibir asistencia y que dos de ellos fueron trasladados al Hospital de Santo António.

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La PSP, por su parte, señaló que no tenía información sobre personas heridas durante su intervención.

El portavoz del Movimiento por la Vivienda, Pedro Manuel, aseguró a los periodistas que los agentes llegaron cuando los manifestantes ya estaban desmontando las tiendas y que, pese a ello, cargaron contra los participantes.

El dirigente del Bloco de Esquerda José Soeiro denunció también que los agentes antidisturbios intervinieron después de que los manifestantes obedecieran la orden de desmontar las tiendas.

Soeiro aseguró que los servicios municipales destruyeron parte del material de la acampada y retiraron pancartas y pertenencias personales antes de que los agentes cargaran contra las personas que permanecían en la plaza.

La actuación policial se produjo después de que el alcalde de Oporto, el conservador Pedro Duarte, advirtiera el miércoles de que las autoridades serían "absolutamente implacables" ante cualquier nuevo intento de instalar tiendas de campaña en ese espacio público.

"La plaza D. João I no es un camping y no se va a transformar en un camping", declaró el regidor, quien defendió la necesidad de compatibilizar el derecho de manifestación con el respeto a la legislación vigente.

El Ayuntamiento ya había ordenado el lunes la retirada de unas cincuenta tiendas de campaña, en una operación que justificó por la ocupación indebida del espacio público.

Los manifestantes decidieron reinstalar las tiendas el miércoles, después de una asamblea popular que reunió a más de quinientas personas en la plaza.

Los participantes sostienen que contaban con autorización para manifestarse hasta el próximo 20 de octubre y reclaman medidas urgentes contra el encarecimiento de los alquileres y las dificultades de acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes.

La acampada comenzó el pasado sábado, coincidiendo con una manifestación de unas 1.500 personas contra el aumento del coste de la vida y la crisis habitacional.

Los organizadores han exigido una investigación independiente sobre la intervención policial, la conservación de las grabaciones de los incidentes y la determinación de posibles responsabilidades por el uso de la fuerza.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la existencia de detenidos ni se ha difundido un balance definitivo de heridos.