Las 'Cucarachas' llaman a volver a las calles tras el arresto de sus líderes

A través de un mensaje en vídeo difundido en sus redes sociales, su fundador, Abhijeet Dipke, hizo un llamamiento a sus seguidores para congregarse este viernes a las 17:00 hora local (11:30 GMT) en el céntrico Central Park, en Connaught Place.

"Pido a todos los patriotas, a todos los que aman el Tiranga (la bandera tricolor de la India), que vengan al Central Park", convocó el líder juvenil.

Dipke explicó que sus compañeros, los portavoces Saurav Das y Ashutosh Ranka, fueron encarcelados "simplemente por ondear" la bandera nacional, por lo que el objetivo de la nueva marcha es demostrar precisamente que "ondear un Tiranga no es un delito".

Ambos fueron detenidos junto a otros miembros del movimiento tras desplegar una bandera india y corear consignas contra la Comisión Electoral en Jantar Mantar, histórico lugar de manifestaciones que el lunes perdió su condición de espacio oficialmente autorizado para concentraciones.

Además, instó a quienes no puedan trasladarse a la capital a organizar marchas pacíficas en sus respectivas ciudades para enviar un mensaje de resistencia al "dictador". "Es posible que después de esto a mí también me metan en la cárcel, pero no me preocupa", aseveró Dipke.

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La convocatoria fue reforzada horas más tarde durante una rueda de prensa en la que participaron el propio Dipke, la activista estudiantil Neha Bora y el reconocido actor Prakash Raj.

Durante su intervención, el fundador del CJP criticó duramente el masivo despliegue policial ordenado en la capital para reprimir a estudiantes y líderes de la oposición en los últimos días.

"Has paralizado Delhi, cerrado los ferrocarriles, cerrado el metro y convertido a Delhi en una frontera, como la frontera entre India y Pakistán", denunció Dipke.

"¿Todo esto por un Gyanesh Kumar? ¿Por qué es tan importante para Narendra Modi? ¿Por qué no deberíamos creer que está ayudando a Narendra Modi a ganar las elecciones? Si no le está ayudando, ¿por qué Modi le proporciona tanta protección?", cuestionó el joven líder.

El CJP exige desde hace semanas la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por las presuntas irregularidades en una revisión del censo que habría eliminado a más de 130 millones de votantes.

Este mismo jueves, las autoridades indias ordenaron al actor de Bollywood Imran Khan, ciudadano estadounidense con un permiso de residencia para extranjeros de origen indio, abandonar el país antes del 28 de octubre.

La orden de expulsión se emitió tras la participación del intérprete en una manifestación de apoyo a las 'Cucarachas' celebrada la semana pasada en Bombay.