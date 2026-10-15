Las misiones diplomáticas de Israel votan en el extranjero a doce días de las elecciones

En total, desde este jueves se han habilitado centros de votación en 99 países, para que voten diplomáticos, militares y otros israelíes destacados en esas misiones.

Según la ley electoral israelí, estas son las únicas personas de nacionalidad israelí que tienen derecho a votar fuera del país. Los que residen fuera no lo tienen y los que, aún viviendo fuera, siguen teniendo su residencia en Israel, deben volver a territorio israelí para ejercer su derecho a voto.

No hay datos concretos de cuántos israelíes podrían hacer esto último y fuentes gubertamentales los cifran en "unos pocos decenas de miles". El diario israelí Jerusalem Post informó de que al menos 53.000 tienen previsto viajar a Israel en los días previos al 27 de octubre para votar.

Para promover este voto, organizaciones como Fly&Vote, de Estados Unidos, ponen a disposición de estos israelíes información sobre vuelos, aunque aseguran no financiar los viajes.

El Likud, partido del actual primer ministro Benjamín Nentayahu, se ha mostrado en contra de este tipo de iniciativas para facilitar el voto de los residentes fuera, que según los analistas tiende a ir en contra de su gobierno.

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A doce días de las elecciones, las encuestas dan prácticamente un empate a los dos bloques políticos israelíes: el de Netanyahu y sus socios del actual gobierno, los ultraortodoxos y la ultraderecha; y el de los partidos en la oposición, que engloban formaciones de derecha además de Los Demócratas, de izquierda.

Sin embargo, según esas encuestas hechas por las televisiones israelíes ninguno de los dos alcanzaría la mayoría suficiente para gobernar. La llave la tendrían los partidos árabes, pero el bloque opositor se muestra reacio a ello.

Un total de 7,3 millones de electores están llamados a las urnas en estas elecciones, las primeras que se celebran en Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva posterior en Gaza, en las que los partidos opositores se ponen como principal objetivo echar del gobierno a Netanyahu, que ha estado en el poder un total de 19 años en tres periodos diferentes.