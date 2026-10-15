Le Pen confía en elecciones de España, Francia, Italia y Polonia para cambiar rumbo de UE

"Estos cuatro grandes países pueden hacer bascular la dirección que la Unión Europea ha seguido durante años y que nosotros cuestionamos formalmente", afirmó Le Pen en una entrevista en el programa Objetivo 2027 de la cadena CNEWS y la radio Europe 1, en la que defendió la posibilidad de transformar el bloque comunitario en una "Europa de las naciones".

La dirigente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), que aspira a la presidencia de Francia en 2027, sostuvo que el contexto político europeo ha cambiado y que ahora existen más fuerzas políticas dispuestas a reformar el funcionamiento de la UE.

Le Pen mantuvo sus críticas a las instituciones comunitarias, a las que considera cada vez menos democráticas, y cuestionó sus políticas económicas, que, según dijo, han tenido efectos perjudiciales para la industria y la economía europeas.

La líder ultraderechista francesa también defendió una reducción de la contribución neta de Francia al presupuesto comunitario. Según sus cifras, esta aportación ronda actualmente los 10.000 millones de euros y podría elevarse a 15.000 millones en el futuro, un incremento que calificó de "insoportable". "Deseamos que se establezca en 5.000 millones", apuntó.

Le Pen acusó además a la UE de asumir competencias que, a su juicio, no le han sido delegadas por los Estados miembros, y se mostró contraria a una mayor integración en ámbitos como la diplomacia, los servicios de inteligencia y la defensa.

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En su opinión, el bloque debería concentrarse en las competencias que considera propias, entre ellas la política agrícola común, y permitir que los gobiernos nacionales recuperen capacidad de decisión.

La dirigente descartó, sin embargo, convocar un referéndum sobre la pertenencia de Francia a la UE, una propuesta que defendía en 2016, cuando puso como ejemplo la salida del Reino Unido del bloque.

Le Pen insistió en que su estrategia ha cambiado ante la evolución del escenario político europeo. Ahora considera que cuenta con aliados suficientes para impulsar una transformación de la Unión desde dentro, en lugar de promover la salida de Francia. "Hoy tengo aliados para cambiar esta Unión Europea, para transformar la Unión Europea en una Europa de las naciones", subrayó.

Reiteró que, si llega a la presidencia de Francia, dejará de financiar la ayuda económica a Ucrania seis meses después de su eventual llegada al Elíseo, al considerar que París ya no dispone de margen presupuestario para mantener ese esfuerzo.

La líder de Agrupación Nacional cifró en unos 6.000 millones de euros anuales el coste de los compromisos franceses con Kiev y defendió que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a atender las necesidades de los ciudadanos franceses.

La dirigente ultraderechista aseguró, no obstante, que mantendría la ayuda militar a Ucrania, incluido el posible suministro de material, y se mostró dispuesta a viajar al país para debatir esta cuestión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Le Pen defendió que Francia ha hecho hasta ahora todo lo que estaba a su alcance para apoyar a Kiev, pero sostuvo que la situación financiera del país obliga a poner límites a ese compromiso.