Lecornu denuncia violencia urbana en protestas estudiantiles y teme disturbios el sábado

"Esto ya no parece un movimiento estudiantil. Estamos ante un movimiento de violencia urbana", declaró Lecornu, quien constató en una comparecencia desde Matignon (sede del Gobierno) que la intensidad de los incidentes ha aumentado en los últimos días, especialmente en París, Créteil y Lyon.

El primer ministro denunció disparos de morteros pirotécnicos desde la calle contra institutos o "llamamientos a la violencia absolutamente espantosos". Según indicó, alrededor de 200 de los 3.700 institutos del país registran episodios de violencia persistente, "enquistada", protagonizados en ocasiones por personas ajenas a los centros.

"Hay que distinguir claramente entre la violencia urbana y las reivindicaciones legítimas", mantuvo el primer ministro, quien expresó su temor a nuevos disturbios el sábado durante las manifestaciones convocadas contra el coste de la vida por una nebulosa muy dispar, incluidos los 'chalecos amarillos'.

"¿Nos preocupa la violencia? Sí, por supuesto. Ya ven que, últimamente, nos resulta difícil celebrar una manifestación en este país sin que se infiltren grupos violentos, especialmente de extrema izquierda y, en ocasiones, de extrema derecha", manifestó.

Confirmó que la izquierdista La Francia Insumisa, el Nuevo Partido Anticapitalista y el sindicato CGT habían comenzado a contactar con las prefecturas para comunicar sus convocatorias, especialmente en París.

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El primer ministro reconoció que Francia atraviesa un periodo de desgaste social marcado por las crisis y la incertidumbre.

"Estamos en una especie de situación de crisis permanente: guerras, incertidumbre sobre el poder adquisitivo e inflación (...) Es evidente que hay un momento de cansancio en el país. Lo percibo profundamente", manifestó Lecornu, al advertir de que algunas fuerzas políticas intentan aprovechar ese malestar para "convertirlo en combustible electoral".

Defendió, no obstante, que el Gobierno debe responder a los problemas a medida que surgen, sin supeditar su actuación al calendario electoral. "Como no tenemos una agenda electoral, no estamos obligados a contarle cualquier cosa a la gente. Es una gran libertad", aseguró.

También criticó la presión para anunciar medidas de efecto inmediato para dominar el debate público y se negó a "caer en esa dinámica de alimentar inmediatamente los rótulos de los canales de noticias y las redes sociales para dar la impresión de que estamos ofreciendo soluciones rápidas", dijo.

Con esa premisa clara y pese a los disturbios, el primer ministro prometió responder a las demandas estudiantiles. Dijo que la plataforma habilitada para recoger sus propuestas ha recibido entre 92.000 y 93.000 contribuciones.

Entre las demandas figuran la mejora de las instalaciones escolares, la sustitución de profesores ausentes y la adecuación de los recursos educativos a las necesidades de cada territorio.

El Gobierno prevé trabajar con los consejos regionales para evaluar el estado de los edificios y las necesidades de los centros, según dijo Lecornu, quien defendió la movilización de 3.000 docentes de una reserva de sustituciones para cubrir ausencias.

Asimismo, planteó abrir un debate de mayor alcance sobre las consecuencias del descenso demográfico para el sistema educativo. Según sus previsiones, Francia tendrá 1,6 millones de alumnos menos de aquí a 2035, una evolución que, a su juicio, obligará a revisar la organización de los centros educativos, especialmente en las zonas rurales.

En cualquier caso, Lecornu recordó que la "gran jornada de movilización" será el próximo 18 de abril, cuando se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

"Lo digo - explicó - porque a veces actuamos como si no existiera una gran cita democrática que estructura la vida del país desde 1962: la elección del presidente de la República por sufragio universal directo".