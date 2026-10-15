Lula dice que el jefe de la Policía no le dio una explicación convincente sobre escándalo

El mandatario admitió que reprendió a su subordinado por haber acudido a una fiesta en Londres organizada por el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso por el mayor escándalo financiero de Brasil, pero que considera que Rodrigues está haciendo un excelente trabajo como director de la Policía Federal.

"Él es el director que yo escogí y está haciendo un extraordinario trabajo. Cuando me enteré que había ido a (la fiesta en) Londres le llamé la atención y le dije que el papel de director de la Policía Federal no le permitía haber ido. Él me dio una explicación que no fue convincente", afirmó el líder progresista en una entrevista a la red Globo de televisión.

El jefe de Estado dijo que además de reprenderle alertó al ministro de Justicia sobre ese comportamiento y sobre su asistencia a una fiesta "a la que nadie (del Gobierno) tenía que haber ido".

Interrogado sobre porqué no lo había destituido, Lula afirmó que "se trata de un extraordinario comisario, que ha hecho un trabajo excepcional".

La fiesta, a la que acudieron varias autoridades, fue financiada por el Banco Master, entidad controlada por Vorcaro que fue liquidado por el Banco Central debido a que emitió títulos por valores millonarios sin ningún respaldo.

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Lula se abstuvo de decir si lo destituirá en caso de que venza las elecciones y de que asuma un posible cuarto mandato en enero próximo.

El presidente, que aspira a la reelección, disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 25 de octubre próximo con el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta.

"Primero tengo que ganar las elecciones (para decidir si mantiene a sus actuales colaboradores). Si gano las elecciones voy a escogerlos como lo hice cuando asumí (su tercer mandato)", dijo.

Lula afirmó que el Gobierno tiene que hacer un inventario de todo lo ocurrido con el escándalo del Banco Master para ponerle fin a ese tipo de prácticas y crear normas de ética.

El mandatario manifestó su contrariedad por la vinculación de varias autoridades en el escándalo, entre los cuales uno de sus exministros de Justicia, diferentes congresistas y varios de los magistrados de la Corte Suprema.

"Todos los días veo noticias de cosas increíbles, de fiestas, de orgías, de mujeres... involucrando hasta los miembros de la Corte Suprema. Hay que investigar todo. No ha la menor posibilidad de que esas cosas sean encubiertas", aseguró.

El mandatario dijo que recibió a Vorcaro en una reunión en la Presidencia como recibe a cualquier empresario con problemas, en la que le aclaró que las investigaciones del Banco Central sobre los problemas de su banco no eran políticas sino técnicas.

Afirmó igualmente que el escándalo no salpicó únicamente a los magistrados de la Corte Suprema con los que tiene mejores relaciones sino a "todo el mundo".

"La sociedad va a exigir que se investigue todo y que no quede piedra sobre piedra y que se castigue a quien tenga culpa. La sociedad no va a aceptar que se coloque un tapete sobre eso y que se olvide. Es algo muy grave", dijo.

Lula afirmó que el escándalo también mostró la necesidad de poner en marcha una reforma al Poder Judicial ya que hay que demostrar "que nadie está por encima de la ley y que los magistrados del Supremo también tienen que pasar la idea de ética. No es posible tanta denuncia de orgías, de mujeres, de dinero en el Supremo", dijo.