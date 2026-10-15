Matan a tiros a dos miembros del partido gobernante durante un acto electoral en Sudáfrica

Los políticos y sus guardaespaldas fueron emboscado por desconocidos, en medio de disparos que sacudieron a los residentes del barrio rural de Area 24 de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 4 de noviembre próximo, según recogen medios locales.

La Policía de KwaZulu-Natal confirmó que abrió dos causas por asesinato y tres por tentativa de homicidio.

De acuerdo con el parte policial, "los informes indican que dos mujeres y un hombre de un partido político y sus dos guardaespaldas estaban haciendo campaña puerta a puerta cuando una camioneta se les acercó por detrás".

Los ocupantes del vehículo "abrieron fuego contra los cinco utilizando rifles y pistolas".

Como resultado del ataque, un hombre y una mujer fueron declarados muertos en el lugar, mientras que otra mujer resultó herida en una pierna al huir de los atacantes, mientras que los dos guardaespaldas lograron escapar y por el momento no han sido localizados, según la policía.

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Los tres heridos restantes fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano donde recibieron atención médica.

“Estamos extremadamente decepcionados. Vivimos en un tiempo donde hay libertad de movimiento, donde todos pueden hacer campaña en cualquier lugar. No esperamos que cuando estemos realizando una campaña haya áreas donde nuestros activistas sean recibidos con tal hostilidad y sean tiroteados”, dijo el coordinador del ANC en la región de eThekwini, Thanduxolo Sabelo.

“Hacemos un llamamiento a todas las personas para que sean tolerantes con todos los partidos políticos, y pedimos a la policía que no escatime esfuerzos”, añadió Sabelo.

La policía mantiene acordonada la zona para recopilar pruebas, aunque hasta el momento no se han registrado detenciones.