Merz augura negociaciones difíciles, pero aspira a un presupuesto europeo para fin de año

"Me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre el marco financiero a medio plazo antes de que termine el año, aunque en estos momentos las posiciones dentro de la Unión Europea están muy alejadas entre sí. Así pues, nos esperan unas negociaciones difíciles", dijo a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

A dos meses y medio del final de año, "estamos muy lejos de ponernos de acuerdo", reconoció, y por eso son necesarias ahora las discusiones, a las que acude, dijo, "con la firme voluntad de lograr un buen resultado", aunque dio por hecho que en estos dos días no se llegará a un consenso.

"Necesitamos unanimidad en el Consejo y estamos muy lejos de esa unanimidad", reconoció, aunque afirmó que eso no significa que no se puedan alcanzar soluciones en noviembre.

Recomendó, no obstante, meter en la maleta "unas cuantas camisas interiores más de lo habitual para la reunión del Consejo de diciembre", al augurar arduas negociaciones que pueden extenderse.

"Necesitamos un marco financiero común a medio plazo a partir de 2028, y deberíamos aprobarlo juntos lo antes posible", instó.

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Indicó que hay una serie de países que quieren más recursos, algo con lo que dijo no estar en absoluto de acuerdo, sobre todo en lo que respecta al tema de la cohesión y la política agrícola.

Por contra, subrayó la necesidad de reducir considerablemente el presupuesto común con respecto a las propuestas de la Comisión, porque "ningún Estado miembro de la Unión Europea puede permitirse pagar contribuciones a la Unión Europea de tal magnitud".

Declaró, además, que es necesario volver a hablar de las prioridades que regirán el presupuesto, y señaló que para él son la competitividad y la defensa, ámbitos en los que la UE está avanzando, pero no al ritmo esperado.