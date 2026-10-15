Merz dice que europeos, y no EE.UU., decidirán sobre activos rusos congelados en Europa

"Eso es asunto nuestro y somos nosotros quienes decidimos al respecto", dijo Merz a su llegada a la cumbre europea, después de que el diario británico Financial Times informara el miércoles de que EE.UU. ha propuesto a los europeos "desbloquear algunos de los activos" de Rusia congelados tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 de Ucrania.

"Se trata de activos que están congelados en Europa y que deberían seguirlo estando en Europa", insistió el jefe del Gobierno alemán.

Los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, para tratar de poner fin a la guerra, Steve Witkoff y Jared Kushner, hicieron su propuesta de desbloqueo parcial a representantes europeos, pero estos últimos rechazaron la idea, según el Financial Times, que citó a fuentes conocedoras de la iniciativa estadounidense.

Varios países comunitarios, y fuera de la UE también el Reino Unido, abogan por retomar el debate sobre el posible uso de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, pese a la oposición de Bélgica, donde se encuentran la mayor parte de los activos bloqueados en Europa.