México abre nueva negociación salarial con trabajadores sanitarios tras rechazo de aumento

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó en un video difundido en redes sociales que las conversaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss) comenzarán este mismo jueves, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para buscar alternativas que permitan mejorar la oferta rechazada.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo, quien precisó que las negociaciones también buscarán mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

El anuncio responde a la instrucción de Sheinbaum, quien explicó durante su conferencia de prensa que Robledo analizará entre jueves y viernes una nueva propuesta que resulte "más favorable" para los trabajadores.

La decisión ocurre después de que la mayoría de los participantes en una consulta sindical celebrada el miércoles rechazara la propuesta de incremento salarial del 6,8 %, que contemplaba un 2,9 % directo al salario y un 3,9 % en prestaciones laborales.

Robledo aseguró que el instituto respetará la decisión de sus trabajadores y destacó el carácter democrático de la consulta.

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Antes, Rafael Olivos, secretario general del Sntss, reconoció el rechazo mayoritario y anunció que solicitaría reabrir las negociaciones con las autoridades del instituto.

La decisión ocurre en medio de una serie de manifestaciones de trabajadores y jubilados del IMSS, quienes denuncian falta de personal, desabasto de medicamentos e insumos médicos y condiciones laborales deficientes.

Sectores disidentes del sindicato demandan un incremento salarial de al menos el 10 % y advirtieron de posibles nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país si no alcanzan un acuerdo.

El conflicto también incluye demandas para revisar el sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Mientras avanzan las negociaciones, Robledo aseguró que la atención médica del IMSS continúa con normalidad en todo el país, pese a las manifestaciones de los últimos días.