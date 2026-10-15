Mueren en Bélgica dos personas infectadas con el virus del Nilo

"Lamentablemente, no es una sorpresa. Sabíamos que el virus circulaba localmente en Flandes durante los últimos meses y que el 1 % de las personas infectadas podía desarrollar una forma grave de la enfermedad", declaró la portavoz del organismo, Anneleen De Sadeleer.

Los fallecidos son las dos personas que presentaban un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad, de los catorce infectados en Bélgica.

Por motivos de confidencialidad, las autoridades sanitarias no han ofrecido más detalles sobre los fallecidos.

El virus del Nilo Occidental (West Nile Virus) es un arbovirus de origen subsahariano, transmitido principalmente por mosquitos, que puede provocar daños neurológicos en los seres humanos.

El virus está presente en las aves y puede transmitirse a las personas a través de mosquitos que previamente se hayan alimentado de la sangre de un ave infectada.