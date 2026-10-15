OMS: El cólera causa más de 3.600 muertes desde 2025 en RDC en plena lucha contra el ébola

Según un comunicado difundido este jueves por las Naciones Unidas, el número de casos notificados entre el 21 y el 28 de septiembre es de 2.932 contagios, un 17,6 % más que la semana anterior.

"Mientras el país lucha contra el ébola en el conflictivo este, el cólera se está propagando en varias regiones, impulsado por la falta de acceso a agua potable e infraestructura de saneamiento", declaró la ONU.

Además, señaló lo "crucial" que es el acceso rápido al tratamiento para los pacientes, así como el acceso a agua potable, saneamiento básico e higiene para prevenir esta enfermedad diarreica, causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae.

El informe de situación elaborado por la OMS muestra que las provincias más afectadas por esta epidemia son Kivu del Norte (noreste), Kivu del Sur (este) y Haut Katanga (sureste), que concentran el 59,8 % de los casos sospechosos entre las 21 provincias afectadas.

La inseguridad y el conflicto que afectan a Kivu del Norte y Kivu del Sur, provincias golpeadas también por el ébola, hacen que el acceso de los equipos médicos a ciertas zonas se vea restringido.

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Del mismo modo, la lejanía de algunas aldeas respecto a los centros de salud también retrasa los tratamientos y aumenta el riesgo de muerte.

Frente a esta situación, la OMS está inmersa en los preparativos para la vacunación en las zonas de salud de Mulungu y Shabunda, ambas en Kivu del Sur, que irán acompañados de actividades de sensibilización comunitaria.

El brote de cólera ocurre de forma paralela a la epidemia de ébola declarada el 15 de mayo en la RDC, que ya afecta a siete provincias y ha causado 9.144 casos confirmados, incluidos 4.410 muertos, según el último balance del Gobierno congoleño.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.