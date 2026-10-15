Pashinián buscará firmar y ratificar el acuerdo de paz con Azerbaiyán antes de 2031

"En mi agenda de trabajo está en primer lugar la firma y la ratificación del acuerdo de paz con Azerbaiyán, con lo que, desde mi punto de vista, se cerrará una importante etapa para Armenia (...) y se abrirá una nueva, con una nueva lógica y contenido", afirmó durante una reunión del Gobierno, citado por el portal News.am.

El primer ministro añadió que ve todas las premisas para que esta tarea se torne realidad.

"Veo esta posibilidad, de lo contrario no hablaría de ello", indicó.

Además, citó como tareas prioritarias la delimitación de las fronteras y el desbloqueo de las comunicaciones con la nación vecina.

Azerbaiyán tomó el control de la región de Nagorno Karabaj en septiembre de 2023, lo que puso fin al conflicto más antiguo en el espacio postsoviético con la disolución de la autoproclamada república en este territorio, que desembocó en el éxodo masivo de 120.000 habitantes de origen armenio.

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Dos años después, en la Cumbre de Washington de agosto de 2025, con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio firmaron una declaración conjunta para lograr la firma del acuerdo de paz entre las dos naciones caucásicas.

Ese preacuerdo promovido por Trump estableció una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.