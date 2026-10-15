Paz recibe a Kast con miras a fortalecer la confianza y cooperación entre Bolivia y Chile

Kast llegará a La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento de Bolivia, para abordar una agenda que incluirá una decena de temáticas en áreas como economía, comercio, fronteras y seguridad, según adelantaron las autoridades bolivianas.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La última vez que un presidente chileno llegó a Bolivia para una visita de Estado fue en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo atendió a una invitación del entonces mandatario boliviano Víctor Paz Estenssoro, si bien en los siguientes años otros gobernantes arribaron al país para asistir a investiduras presidenciales o cumplir compromisos multilaterales.

La relación bilateral ha tenido altibajos en las últimas décadas. Actualmente, bajo las presidencias de Paz y Kast, en los últimos meses ambos países tuvieron acercamientos en distintos ámbitos, aunque Bolivia ha señalado varias veces que no deja de lado su aspiración marítima en este "nuevo ciclo".

El vínculo avanzó cuando en abril pasado, el entonces canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, se encontraron en el paso fronterizo entre la localidad chilena de Chungará y la boliviana Tambo Quemado, para una reunión posterior en La Paz.

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En ese encuentro, los ministros sostuvieron reuniones para abordar cuestiones de seguridad, migración, agricultura, tecnología, uso de puertos y conectividad vial, además de una eventual reposición de embajadores.

Con motivo de la visita de Pérez a La Paz, la Cancillería chilena destacó entonces que desde la llegada de Kast al Gobierno de ese país en marzo, la relación entre Chile y Bolivia "ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas".

Entonces también se anunció la visita del presidente chileno a Bolivia, que debía ocurrir en el primer semestre del año, pero se postergó por las protestas sociales contra el Gobierno de Paz registradas entre mayo y junio.

Los intercambios continuaron en los siguientes meses, por ejemplo con la primera Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol) realizada en agosto en La Paz para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado.

En septiembre, una comisión del Parlamento chileno llegó a Bolivia para abordar con sus pares bolivianos asuntos migratorios, comerciales y de seguridad, con el objetivo de fortalecer la cooperación mutua.

Ese mismo mes, con ocasión de las fiestas patrias de Chile, el actual canciller boliviano, Néstor Huanca, planteó al país vecino "elegir qué clase de vecinos" quieren ser, al reconocer que existen "diferencias" históricas que no deben impedir el trabajo conjunto en los asuntos que los unen.