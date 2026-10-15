Persiste el bloqueo de institutos en Francia antes de una nueva reunión con el Ejecutivo

El Ministerio de Educación, que en los últimos días ha constatado un descenso del número de institutos bloqueados, no comunicó las cifras de este jueves, pero el cierre del HEC es simbólico, por tratarse de una de las universidades más elitistas del país.

Los organizadores del bloqueo indicaron que, con esta acción, pretenden mostrar su solidaridad con el movimiento estudiantil, en vísperas de una gran jornada de manifestación programada para este sábado, a la que se sumarán otros movimientos, como la protesta por el encarecimiento de la vida o las demandas agrarias, en lo que algunos medios han interpretado como un resurgir de los 'chalecos amarillos'.

En total, los organizadores contabilizan ya más de mil manifestaciones en todo el país para esa jornada de convergencia de protestas, que tendrá lugar el primer día de la quincena de las vacaciones escolares de Todos los Santos.

En paralelo, los directores de instituto apelaron a cerrar sus despachos a última hora de la mañana de este jueves para marcar su hartazgo por la situación actual y por las agresiones sufridas por algunos docentes.

Frente a ello, el Ejecutivo trata de controlar la protesta de los estudiantes con negociaciones. En un primer momento ya anunciaron el despliegue de 3.000 docentes suplementarios, de los que 2.000 ya están en sus puestos, para tratar de paliar la carencia de profesores, una de las reivindicaciones más extendidas entre los alumnos de institutos.

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El ministro de Educación, Edouard Geffray, visitó en Burdeos uno de los centros vandalizados durante las protestas estudiantiles, un acto que calificó de "criminal".

Geffray recibirá esta tarde a las organizaciones estudiantiles para un tercer encuentro que los estudiantes afrontan escépticos.

"Iremos al encuentro con poca esperanza, el Ministerio de Educación no está respondiendo a nuestras reivindicaciones. Queremos reunirnos con el primer ministro, que es quien parece tener margen presupuestario", aseguró el vicepresidente del sindicato 'Les Lycéens!', Louis Letoubon, a la cadena BFMTV.