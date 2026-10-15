Petroquímica estatal venezolana exporta 30.000 toneladas de fertilizantes a Estados Unidos

"Fue excelente ver concretada la exportación de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes de Pequiven a Estados Unidos a través de la empresa estadounidense XTS Commodities, filial de Xtellus Partners", dijo el encargado de negocios, John Barrett, en un mensaje en la cuenta de X de la embajada.

El diplomático indicó que este cargamento "contribuirá al suministro de insumos claves para los agricultores norteamericanos" y resaltó que con esta exportación se sigue reforzando "el comercio bilateral y la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases" (estabilización, recuperación y transición) del presidente Donald Trump para el país, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron el 30 de marzo pasado sus relaciones diplomáticas que Maduro rompió en 2019.

Tras la detención de Maduro y el restablecimiento de los lazos comunes, ambos países han llegado a llamarse "socios" y "amigos" en medio de diversos convenios firmados en materia de petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de haber retirado las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.