Trudy se intensifica a huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con fuertes lluvias

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisa que Trudy alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada y que, a las 06.00 hora local (12.00 GMT), su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.

También se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

El SMN advierte de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Mientras tanto, la tormenta tropical Simon permanece estacionaria en el océano Pacífico, a unos 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Sin embargo, debido a su debilitamiento, Simon ya no genera efectos sobre el territorio mexicano, de acuerdo con el SMN.

Las autoridades mantienen la vigilancia de ambos sistemas y reiteran el llamado a extremar precauciones ante las lluvias previstas en el sur del país, especialmente en las zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos de tierra.