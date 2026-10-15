Ucrania ataca una refinería rusa a 200 kilómetros de Moscú

Según informó el gobernador local, Pável Malkov, "hoy en la madrugada y la mañana nuestra región se sometió a un ataque masivo de drones. Se desató un incendio en el territorio de una refinería. Fueron dañados un almacén y varios vehículos en el territorio de otra empresa de Riazán".

"Según datos previos no hay víctimas", añadió en MAX, la red de mensajería rusa.

"En estos momentos se valoran los daños materiales. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias", indicó Malkov.

Rusia acusó este miércoles a Ucrania de atacar dos refinerías rusas pese a las declaraciones de Kiev sobre la disposición de cumplir la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que tampoco se sumó Moscú.

Según el Ministerio de Energía, "el régimen de Kiev atacó hoy dos refinerías en las regiones de Sarátov y Riazán", dijo el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

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Agregó que "la parte ucraniana no muestra ninguna intención de avanzar hacia un alto el fuego energético".

El Kremlin aseguró horas antes que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania anunciado por Trump nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

El acuerdo "no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Por su parte, Kiev informó la víspera de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la capital ucraniana y su región.

También fueron anunciados cortes en Járkov, que fue blanco de este último ataque ruso con misiles contra instalaciones energéticas.

Este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su hartazgo con esta situación y declaró al Financial Times que "la prohibición (de atacar refinerías rusas) ha sido levantada. Ya es suficiente".

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 166 drones ucranianos sobre 13 regiones de Rusia y la anexionada península de Crimea, sin que se reportasen de inicio daños a la infraestructura crítica rusa.