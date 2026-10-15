Wall Street abre mixto y el Nasdaq cae un 1,08 % por la inflación y las dudas sobre la IA

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 99,47 puntos, hasta los 51.720 enteros; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,44 %, hasta situarse en 7.684 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 1,08 %, hasta los 26.404 enteros.

El parqué se vio sacudido por el índice de precios al consumo (IPC) de septiembre en Estados Unidos, que repuntó al 3,7 % interanual frente al 3,6 % estimado por los analistas.

La tasa subyacente aumentó un 0,3 % mensual y un 2,6 % interanual, lo que aviva la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés elevados durante más tiempo para contener la inflación.

"Los datos de precios de producción de hoy confirman que la inflación está empeorando mientras los precios de la energía siguen elevados", señala David Russell, de TradeStation, según recoge CNBC.

Entre los valores más castigados esta mañana figura CoreWeave, especializada en infraestructura de computación en la nube para inteligencia artificial (IA), cuyas acciones caían un 7,51 % después de desplomarse más de un 15 % el miércoles ante la inquietud de los inversores por el endeudamiento de la compañía para financiar su expansión.

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Las dudas sobre las perspectivas del sector de la IA afeca también a los fabricantes de semiconductores: Micron perdía un 4,51 % y Advanced Micro Devices (AMD), un 5,42 %, mientras que SanDisk cedía un 7,44 %. Las acciones estadounidenses de la surcoreana SK Hynix caían un 4,97 %.

Fuera del sector tecnológico, algunos valores contribuían a amortiguar las caídas, como la cadena de supermercados Walmart, que subía un 3,76 % en los primeros minutos tras la apertura. La farmacéutica Merck avanzaba un 2,12 %.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años bajaba 0,147 puntos porcentuales, hasta el 5,043 %.

Y en el de materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un leve 0,11 % este jueves, hasta los 95,19 dólares el barril, mientras los inversores siguen envaluando los riesgos para el suministro energético derivados de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las perspectivas de una menor demanda mundial.

En otros mercados, el oro avanzaba un 1,82 %, hasta los 4.182,6 dólares la onza, y la plata ganaba un 1,82 %, hasta los 56,99 dólares la onza.