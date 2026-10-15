Zelenski aborda con líder belga la llegada de más aviones de combate F16 para Ucrania

Los dos líderes se reunieron en los márgenes de una cumbre de dos días de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, a la que Zelenski ha sido invitado a participar el viernes.

"He informado detalladamente al primer ministro sobre el terror ruso y nuestras necesidades", explicó el presidente ucraniano en un mensaje a través de redes sociales.

Zelenski subrayó que, en estos momentos, los F16 "están contribuyendo de manera significativa a repeler los ataques de los (drones rusos) 'shaheds' propulsados por reactores".

"Estamos colaborando con Bélgica para recibir más aviones de combate lo antes posible. También hemos debatido la posibilidad de recibir suministros adicionales de munición para ellos", enfatizó.

También recalcó que "cada decisión sobre el apoyo en materia de defensa salva vidas", y agradeció al primer ministro y a todo el país "su ayuda y su disposición a seguir respaldando nuestros esfuerzos por proteger vidas".

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Por otra parte, Zelenski fue recibido por el rey Felipe de los belgas, a quien dijo que, actualmente, Ucrania "vive bajo constantes ataques rusos con misiles y drones contra nuestras ciudades y comunidades".

En ese contexto, hizo hincapié en la importancia de que los activos rusos congelados por las sanciones en territorio comunitario "permanezcan inmovilizados".

"Mientras la guerra continúe, Rusia no debe recibir nada que pueda invertir en más matanzas y desestabilización en Europa", concluyó.

Aunque diversos países de la UE han reavivado el debate sobre la posibilidad de utilizar en favor de ucrania esos activos rusos, persisten las dificultades y el rechazo de Estados como Bélgica, que acoge la mayor parte de esos fondos en la empresa Euroclear y teme represalias si son utilizados.

Zelenski celebró también en Bruselas reuniones bilaterales con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien le prometió que Francia continuará al lado de Ucrania.