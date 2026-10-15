Zelenski advierte de escalada rusa debido a las restricciones en la asistencia de EE.UU.

"Desde la medianoche de ayer (medianoche del martes al miércoles) hasta las 9 de la mañana de hoy (6.00 GMT) hemos tenido ya más de 850 drones Shahed, y esto pasa precisamente al mismo tiempo que la velocidad de nuestras capacidades defensivas está siendo restringida de forma artificial", dijo en X Zelenski.

El presidente ucraniano ha denunciado en sus últimas apariciones públicas que la empresa SpaceX, propiedad del magnate estadounidense Elon Musk y propietaria de la tecnología satelital Starlink que utiliza para sus comunicaciones el Ejército ucraniano, ha restringido la velocidad a la que ofrecen servicio sus terminales, lo que afecta gravemente a las capacidades aéreas y de defensa antiaéreas de Ucrania.

Musk ha secundado en las últimas horas las críticas de su aliado Donald Trump a Zelenski y los llamamientos a un cambio de líder en Ucrania que también ha hecho el presidente estadounidense.

Zelenski ha denunciado además que en dos ocasiones esta semana no recibieron la información de inteligencia que suelen recibir de EE.UU. sobre el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Rusia.

En los dos casos, el Ejército ucraniano no pudo detectar los misiles hasta que éstos estaban cerca del objetivo.

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El presidente de Ucrania ha reconocido que la administración Trump le ha amenazado con cortarle el suministro de información de inteligencia si Kiev no pone fin a los ataques a refinerías rusas, algo que los ucranianos están dispuestos a hacer sólo si los rusos también dejan de atacar su sistema energético.

"Es obvio que Rusia ha elegido deliberadamente incrementar la intensidad de sus ataques después de que se le relajaran las sanciones en su contra y viendo los intentos de presionar a Ucrania", afirmó Zelenski en referencia a las amenazas de Trump y al acuerdo alcanzado por el presidente de EE.UU. con el mandatario ruso, Vladímir Putin, la semana pasada para permitir que Rusia exporte a los mercados estadounidense e internacional millones de toneladas de diésel.

En su mensaje, el presidente ucraniano ha pedido "honestidad" a sus aliados y ha subrayado la importancia de que "todos en EE.UU. estén no con el agresor, sino con los esfuerzos por salvar vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad".