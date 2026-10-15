Zelenski anuncia que reanudará ataques a las refinerías rusas tras pausa de tres días

En una entrevista con el diario Financial Times publicada hoy, Zelenksi -quien ayer estuvo en Londres- aseguró que Ucrania solo se comprometió a una pausa de tres días (desde el domingo) en esos ataques, pero aseguró que en una sola semana Moscú perpetró no menos de cien ataques contra las infraestructuras ucranianas.

Por otra parte, el líder ucraniano no ocultó su enfado con Estados Unidos por la evidente distancia que el presidente Donald Trump ha tomado con su gobierno: primero, al retirar al ejército ucraniano información de inteligencia, lo que les ha privado de sistemas de alerta temprana ante ataques con misiles balísticos.

El mandatario afirmó que responsables militares estadounidenses dijeron abiertamente a sus contrapartes ucranianos: "Como no paréis los ataques, vamos a bloquear la (información de) inteligencia".

Y segundo, porque la empresa Starlink del magnate Elon Musk -estrecho aliado de Trump- ha ralentizado sus servicios en Ucrania, afectando directamente a las operaciones en primera línea y ataques de medio alcance contra objetivos rusos. Según Zelenski, esa ralentización no se debió a un problema técnico, como dio a entender Starlink, sino que esa fue "su voluntad".

Zelenski se refirió implícitamente a los últimos llamamientos de Trump a cambiar de liderazgo en Ucrania, y les quitó importancia: "Para mí, eso no importa. Lo que importa es que (Vladímir) Putin no siente presión, y cuando no siente presión, ataca".

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Para él, la división entre Europa y EEUU con respecto a la guerra en Ucrania es lo que más está ayudando a Putin "para unir a la nación (rusa) y hacerle sentir poderoso".