Al menos siete heridos por un incendio en una fábrica metalúrgica al oeste de Seúl

Hicieron falta 80 bomberos y dos horas de trabajo para controlar las llamas, que comenzaron poco después de las 08.30 hora local (23.30 GMT del jueves).

Las autoridades aún investigan los detalles del incidente, pero según Yonhap la fábrica aloja material inflamable.

Entre los heridos hay dos trabajadores de la fábrica que sufrieron quemaduras en la cara y los brazos, detalla el periódico local The Korea Herald.

El resto de los heridos, todos bomberos, fueron tratados por inhalación de humo o golpes de calor.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, pidió hacer el mayor esfuerzo posible para contener las llamas e impedir que se extiendan, debido a la presencia de material inflamable en la zona.

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También destacó la importancia de mantener a salvo a los bomberos que trabajan para extinguir el fuego, según detalló un portavoz presidencial, en declaraciones recogidas por Yonhap.