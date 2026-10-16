Al menos tres muertos y apagones en 8 regiones de Ucrania por los últimos ataques rusos

Según el jefe de la Administración Militar regional de Járkov, Oleg Siniegubov,Rusia atacó con varios drones el distrito de Shevchenko de la ciudad. Según el alcalde de Járkov, Igor Teréjov, al menos uno de los drones ha alcanzado uno de los mercados más grandes de la urbe.

Por su parte, la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, ha anunciado cortes de luz en Kiev y otras siete regiones debido a unos ataques rusos al sistema energético que la compañía ha calificado de masivos.

Una de las regiones afectadas es la de Volinia, en el noroeste de Ucrania y una de las más alejadas del frente. Unos 370.000 abonados al sistema eléctrico nacional estaban esta mañana sin luz en la capital de la región, Lutsk, debido a los daños causados por los ataques rusos a la red.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra territorio ucraniano 149 drones de larga distancia, de los que 27 no pudieron ser interceptados e impactaron en distintos objetivos no especificados en el parte.

Las fuerzas rusas atacaron regiones de toda Ucrania con centenares de drones durante la jornada del jueves. Las explosiones fueron constantes durante todo el día en ciudades como Kiev.

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Estos ataques rusos coinciden con la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia estadounidense a Ucrania en materia de comunicaciones y transferencia de inteligencia.

Ucrania no ha sido avisada en al menos dos ocasiones esta semana del lanzamiento de misiles balísticos por parte de Rusia. El Ejército ucraniano experimentó además limitaciones del servicio en las terminales de la empresa estadounidense SpaceX que utiliza para guiar sus drones.

Estas incidencias se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con suspender el suministro de información de inteligencia si Ucrania no pone fin a sus ataques a refinerías rusas.