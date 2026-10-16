Bulgaria pide a la OTAN cazas y sistemas antidrones tras ataques a buques ante su costa

"Hemos enviado una solicitud al secretario general de la OTAN y al comandante supremo aliado para reforzar nuestras capacidades, lo que también implica el despliegue de fuerzas adicionales en nuestro territorio", declaró Stoyanov a los periodistas en Sofía, durante la celebración del Día de la Fuerza Aérea.

El ministro precisó que Bulgaria solicitó un amplio despliegue, incluidos aviones de combate y de patrulla, sistemas de misiles y equipos antidrones, aunque todavía no ha recibido una respuesta sobre los refuerzos que podría aportar la Alianza.

"Nuestros aliados también tienen capacidades limitadas. Rumanía necesita medios adicionales, al igual que los países bálticos", señaló.

Stoyanov destacó que los recientes ataques contra buques comerciales han llevado a la OTAN a prestar mayor atención a la seguridad del mar Negro, después de que sus esfuerzos se concentraran principalmente en los países bálticos.

"Esperamos una respuesta rápida y un refuerzo de nuestras capacidades", afirmó.

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El ministro advirtió, no obstante, de que ni siquiera con medios adicionales de la OTAN será posible garantizar una protección absoluta frente a los ataques.

"Se trata de reducir el riesgo al mínimo posible", explicó Stoyanov, quien aseguró que Bulgaria dispone de medios de vigilancia y respuesta militar ante posibles amenazas.

En este sentido, anunció que el país cuenta ya con dos sistemas de vigilancia y detección de amenazas en sus aguas marítimas y que prepara el despliegue de un tercero, dotado de una tecnología que, según dijo, no se había utilizado hasta ahora.

La petición búlgara se produce tras una serie de ataques con drones contra siete buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria desde el pasado 5 de octubre.