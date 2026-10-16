Costa: "No es momento de rebajar el apoyo a Ucrania ni las sanciones a Rusia"

Ese será el principal mensaje que los mandatarios de los Veintisiete trasladen a Zelenski durante la sesión de la cumbre de hoy dedicada al respaldo a Kiev, en la que participa como invitado el presidente ucraniano, como viene siendo habitual en las cumbres comunitarias.

"Es momento de incrementar nuestro apoyo (a Ucrania) y de aumentar nuestra presión a Rusia, y esto es esencial para llevar a Moscú a aceptar un verdadero alto el fuego y a la mesa de negociaciones", añadió el responsable del órgano donde están representados los Veintisiete, quien llegó a la cumbre acompañado de Zelenski y de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen.

La responsable del Ejecutivo comunitario, en la misma línea, habló de la "cercanía" con Zelenski y del "intenso trabajo juntos" para lograr avances en la senda hacia la UE de Ucrania.

Destacó en concreto la apertura de dos nuevos grupos de capítulos para las negociaciones, y apuntó a que se espera abrir las conversaciones sobre los dos últimos 'clústers' (grupos) restantes de aquí a final de año, "para comenzar los trabajos sobre las reformas necesarias para la adhesión".

Zelenski, por su parte, agradeció el "enorme apoyo" que recibe de los mandatarios de la UE, del Consejo y de la Comisión, y afirmó que se trata de "verdaderos líderes" por haber "permanecido junto a Ucrania desde el inicio de esta guerra".

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El mandatario ucraniano participa en esta cumbre en un momento especialmente delicado por la intensificación de las hostilidades entre Moscú y Kiev y por los llamamientos de varios líderes de la ultraderecha europeos, como la francesa Marine Le Pen, o la alemana Alice Weidel, a reducir o incluso retirar el apoyo a Kiev.

A esto se suman las nuevas críticas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Zelenski, tras la 'tregua energética' que Kiev acusa a Moscú de haberse saltado, y la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia estadounidense a Ucrania en materia de comunicaciones y transferencia de inteligencia.