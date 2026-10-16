Drones ucranianos paralizan durante horas las operaciones de numerosos aeropuertos rusos

Rosaviatsia admitió poco antes de la medianoche que los cuarto aeropuertos de Moscú -Vnúkovo, Domodédovo, Zhukovski y Sheremétievo- habían suspendido "provisionalmente" sus operaciones.

La agencia TASS informó, por ejemplo, que algunos aviones procedentes de Turquía tuvieron que regresar a sus puntos de despegue. En torno a las cinco de la mañana la agencia estatal informó de que esos aeropuertos moscovitas habían reanudado sus actividades.

Además, durante la madrugada las autoridades informaron sobre el cierre de muchos aeropuertos desde Púlkovo en San Petersburgo a Nizhni Nóvgorod, Kazán, Sarátov, Ufá, Pskov, Samara o Perm, en los Urales.

El pasado 1 de septiembre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió en X que "el espacio aéreo ruso se volverá completamente inseguro". "También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos también lo oigan. Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil", subrayó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió que "las amenazas de ataques contra aviones civiles son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado".

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Zelenski ordenó reanudar el jueves los ataques contra las refinerías rusas después de que la tregua energética anunciada el domingo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fuera ignorada por el Kremlin.

Trump ha criticado duramente al líder ucraniano, al que conminó a convocar elecciones, y aseguró que es más sencillo negociar con Putin, aunque Moscú volvió a rechazar categóricamente la última propuesta de paz que barajaban los emisarios de la Casa Blanca, que contemplaba un alto el fuego en la actual línea del frente.