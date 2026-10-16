El Gobierno británico planea una 'tasa Netflix' para financiar a una BBC en aprietos

Según el diario The Telegraph, que bautiza ese impuesto como 'tasa Netflix' aunque se aplicaría a todas las plataformas de contenido audiovisual, como HBO, Amazon+ o Disney+, el proyecto será presentado antes de fin de año por la ministra de Cultura, Lisa Nandy.

La BBC no tiene financiación gubernamental, sino que se financia principalmente con una tasa de 180 libras anuales (210 euros) que los hogares británicos pagan.

Esta tasa, que durante muchos años fue generalizada pese a no ser obligatoria, empieza a peligrar porque las audiencias jóvenes cada vez están menos interesadas en la televisión tradicional y prefieren el contenido bajo demanda. El año pasado pagaron la tasa 23,3 millones de hogares, medio millón menos que el anterior.

Pero la caída de las licencias por hogar no es el único problema de la BBC: la cadena se enfrenta a gastos millonarios por la demanda que le impuso el presidente estadounidense, Donald Trump, por la edición de un programa documental en el que el mandatario parecía estar llamando directamente a la insurrección contra el Capitolio en Washington en 2021, gracias a una edición manipulada de sus palabras.

El nuevo director de la cadena, Matt Brittin, anunció en junio que la cadena despedirá a aproximadamente la décima parte de su plantilla para reducir el gasto de funcionamiento en 500 millones de libras (590 millones de euros) en dos años.

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Pese a esos recortes, el pasado fin de semana, Brittin abogó en una entrevista por reforzar los contenidos informativos de la cadena -que provee otros muchos contenidos, entre educativos, culturales o divulgativos-, y dijo que la BBC debería estar presente en las plataformas como TikTok, YouTube o Spotify, con el fin de llegar a nuevas audiencias.