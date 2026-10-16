El tráfico aéreo en Italia sufre retrasos por anomalías en la red de transmisión de datos

Las anomalías comenzaron anoche, informó la gestora, y "a partir de las 6:00 horas, ante el aumento progresivo del tráfico aéreo y la persistencia de las anomalías, para seguir garantizando la máxima seguridad operativa se han introducido medidas de regulación del flujo, lo que ha provocado una reducción temporal de la capacidad de gestión de aeronaves en el espacio aéreo italiano".

La nota añade que dichas anomalías se han producido "en la red geográfica de transmisión de datos que da soporte a los servicios de control de tráfico aéreo en todo el país y gracias a la activación de los sistemas de contingencia necesarios, ENAV garantizó la gestión normal del tráfico aéreo hasta las 6:00 horas de esta mañana, sin ninguna reducción en la capacidad operativa".

Las comprobaciones técnicas, "aún en curso, han identificado el origen de las anomalías en la red de transmisión de datos" y se "está trabajando para identificar las causas y restablecer el funcionamiento completo del sistema", añadió.

El Ente de Aviación Civil especificó también que "se descarta que las anomalías sean atribuibles a actividades maliciosas", en referencia a posibles ataque informáticos.

Por el momento se desconoce cuáles son los vuelos afectados o si se están produciendo cancelaciones.