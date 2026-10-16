Las "Cucarachas" desafían el cerco policial con una nueva protesta electoral en la India

La organización Cockroach Janta Party (CJP), que exige la dimisión del comisionado electoral Gyanesh Kumar por presuntas irregularidades en la revisión del censo de votantes, llamó a sus seguidores a reunirse a las 17.00 hora local (11.30 GMT) en Central Park, en el corazón de Connaught Place, el principal distrito comercial del centro de la capital.

La convocatoria, bajo el lema "Que ondee la bandera tricolor", llega después de varios días de detenciones y restricciones a las manifestaciones, que han obligado al movimiento a trasladar sus protestas a distintos puntos de la ciudad.

El Consejo Municipal de Nueva Delhi ordenó cerrar Central Park al público durante el viernes y el sábado por "razones administrativas", mientras que la policía anunció un amplio despliegue de seguridad y restricciones de circulación en las inmediaciones.

El fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, denunció, además, que agentes de inteligencia lo vigilan y que teme ser detenido antes de la concentración, una acusación que no ha podido ser verificada de manera independiente.

Otros dos dirigentes, Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Tihar después de participar el martes en una protesta en Jantar Mantar, un espacio tradicional de manifestaciones al que las autoridades le retiraron recientemente esa condición.

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La Policía de Delhi sostiene que los activistas entraron sin autorización en el recinto, desobedecieron órdenes y obstaculizaron la labor de los agentes.

El Tribunal Superior de Delhi rechazó en la víspera impedir expresamente la manifestación de este viernes, aunque recogió el compromiso policial de adoptar medidas para garantizar el orden público.

Las movilizaciones tienen su origen en la revisión extraordinaria de los registros electorales impulsada por la Comisión Electoral, un proceso que ha provocado la eliminación de millones de inscripciones y que sus críticos consideran susceptible de excluir a votantes legítimos.

La Comisión defiende la revisión como un procedimiento necesario para depurar los registros de personas fallecidas, duplicados y ciudadanos que han cambiado de residencia.

Las "Cucarachas" surgieron en mayo como un movimiento satírico juvenil después de que el presidente del Tribunal Supremo indio comparara a algunos jóvenes desempleados con estos insectos. La iniciativa se convirtió en una plataforma de protesta contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes de acceso a la universidad, antes de extender sus reivindicaciones a la revisión del censo electoral.