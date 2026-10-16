Ramaphosa reincorpora al jefe de la Policía tras retirarse cargos por presunta corrupción

Ramaphosa dio la "bienvenida" al comisionado en el regreso al pleno ejercicio de sus funciones y expresó su "reconocimiento" a la teniente general Puleng Dimpane, que desempeñó con distinción el cargo de comisionada nacional de Policía interina durante la suspensión de Masemola, informó la Presidencia en un comunicado.

Masemola "retomará el pleno ejercicio de sus funciones" el próximo 19 de octubre, agregó la misma fuente.

Ramaphosa había suspendido al jefe del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) el pasado abril después de que compareciera ante el Tribunal de Magistrados de Pretoria acusado de incumplir la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

La Fiscalía sudafricana ordenó el 15 de septiembre retirar los cargos al considerar que no existían perspectivas "razonables" de conseguir una condena con las pruebas disponibles, y el tribunal formalizó esa decisión una semana después, el día 22.

Masemola había defendido desde el comienzo del proceso su inocencia.

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El caso estaba relacionado con la presunta adjudicación irregular de un contrato de servicios sanitarios para agentes de Policía valorado en unos 228 millones de rands (unos 12,3 millones de euros) a Medicare 24, empresa médica privada propiedad del empresario Vusimuzi 'Cat' Matlala.

Masemola afrontaba cuatro cargos por supuestas infracciones de la legislación sobre finanzas públicas, mientras otros implicados en el mismo caso fueron acusados de delitos como corrupción, fraude y lavado de dinero.

La Fiscalía explicó, al anunciar la retirada del caso, que procesar a una persona cuando las pruebas son insuficientes para sostener una condena "no responde al interés público".

La vuelta de Masemola se produce en un momento de fuerte escrutinio sobre la cúpula policial sudafricana, después de que varios altos mandos se hayan visto implicados en investigaciones y procesos relacionados con presunta corrupción en los últimos meses.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales.