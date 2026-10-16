Trudy sube a huracán categoría 2 y deja lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán (México)

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 21:00 horas (03:00 GMT del viernes), el centro de Trudy se localizó a 375 kilómetros (km) al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 11 km/h.

"Se prevé que el sistema siga intensificándose rápidamente", apuntó el organismo.

También explicó que cu circulación originará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (oeste, sur y este) y Oaxaca (noreste, este y suroeste), y muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán (oeste, este, centro y sur)

Así como vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metrosde altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

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Debido a ello, el SMN dijo que se modifica la zona de vigilancia por los efectos de viento del huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y se mantiene la zona de prevención por los efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Por otra parte, el organismo apuntó que la tormenta tropical Simón se localiza aproximadamente a 310 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 405 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se mueve hacia el noroeste a 4 km/h y por el momento no genera efectos en el territorio mexicano.

El paso del ciclón Rachel en Baja California (noroeste de México) dejó ocho personas fallecidas, entre ellos cuatro menores de edad, informaron el miércoles autoridades.

Las ocho muertes ocurrieron en el municipio de Ensenada, el más afectado por el paso de Rachel el fin de semana.

La región también enfrenta la amenaza de la tormenta tropical Trudy, que se formó el pasado martes frente al suroeste del país y podría intensificarse a huracán mayor el viernes, según los pronósticos.

Rachel tocó tierra el domingo en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó efectos.

El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a Guerrero (suroeste) y alcanzó la categoría 3 mientras avanzaba en paralelo a las costas mexicanas, después se alejó y debilitó, antes de cambiar de rumbo y aproximarse nuevamente al país por Baja California.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.