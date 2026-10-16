Ucrania ya no tiene misiles de EEUU para su defensa aérea, lo que la hace más vulnerable

Este hecho se produce en medio de una disputa pública cada vez más tensa entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

En los últimos días, la Casa Blanca cerró un acuerdo para importar diésel ruso y ha ejercido una presión creciente sobre Ucrania para que detenga sus ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia, recuerda la cadena estadounidense.

Desde hace meses, Zelenski ha advertido que a Ucrania se le están agotando los misiles interceptores para el sistema 'Patriot' —de fabricación estadounidense—, los cuales constituyen una de las pocas armas defensivas capaces de derribar un misil balístico.

Sin embargo, estos interceptores son costosos y escasean a nivel mundial, ya que otros países han agotado sus propias reservas o han buscado reforzar sus sistemas de defensa ante el contexto bélico actual.

La fuente declaró a la CNN que "casi todos los misiles balísticos del último ataque no pudieron ser interceptados debido a la falta de proyectiles (interceptores)".

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Durante dicho ataque, que tuvo lugar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, misiles balísticos rusos alcanzaron tres centrales eléctricas en Kiev y atacaron infraestructura energética en Járkov. Ese día, cuatro personas murieron y 25 resultaron heridas en Kiev.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó anteriormente que logró interceptar cuatro misiles balísticos rusos durante la defensa contra ese ataque, lo que sugiere que utilizó los últimos misiles 'Patriot' de los que disponía.

No es la primera vez que Ucrania se queda totalmente sin interceptores para el sistema 'Patriot', Zelenski ha expresado públicamente sus constantes dificultades para conseguir más unidades.

En agosto, Zelenski declaró a CNN que pasaba sus días realizando "millones" de llamadas telefónicas a sus aliados, tratando de cerrar acuerdos para obtener más sistemas 'Patriot'.

Las tensiones entre Zelenski y Trump se han intensificado en los últimos días, a raíz de la petición de Washington para que Kiev detenga sus ataques contra instalaciones de combustible rusas, todo ello mientras Moscú continúa bombardeando la infraestructura energética de Ucrania.

Además, de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Trump ha atribuido cada vez más el aumento de los precios mundiales del diésel a la guerra entre Ucrania y Rusia, a pesar de que el conflicto en Irán ha desempeñado un papel más relevante en el encarecimiento de los combustibles.

El agotamiento de los interceptores Patriot dista mucho de ser el único problema que afecta a Ucrania esta semana; el país también se enfrenta a interrupciones en el intercambio de información de inteligencia y a restricciones en la versión de uso militar de Starlink —el sistema de Elon Musk—, denominada Starshield.