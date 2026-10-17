La izquierda española se presenta dividida a las elecciones con las encuestas en contra

A la izquierda del PSOE, finalmente la coalición Frente Amplio y el partido Podemos no llegaron a ningún acuerdo nacional para concurrir juntos, salvo en la región Valenciana y en las islas Canarias.

Asumen el riesgo de que una parte importante de los votos que obtengan por separado se desperdicien al no transformarse en diputados electos, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, donde se eligen cuatro o cinco parlamentarios.

El Frente Amplio está formado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Catalunya en Comú e Izquierda Unida, al igual que la anterior coalición Sumar, que ha gobernando con el PSOE durante los últimos tres años.

Su candidata a presidenta del Gobierno será la excaldesa de Barcelona Ada Colau, activista de los derechos sociales, en particular de la vivienda.

La exministra izquierdista de Igualdad Irene Montero, feminista radical y defensora de los palestinos, encabezará la candidatura de Podemos, que llegó a un acuerdo electoral de apoyo mutuo con el partido independentista republicano catalán ERC.

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Para el Senado, la cámara española de representación territorial, PSOE y Frente Amplio sí irán en coalición prácticamente en toda España para que los votos que obtengan juntos se transformen en más número de parlamentarios que por separado.

Tanto para el Congreso como para el Senado, el Frente Amplio ha incorporado pequeñas fuerzas políticas regionales.

En el otro lado, la actual oposición de conservadores (Partido Popular) y extrema derecha (Vox) sumaría una mayoría absoluta amplia en el Congreso, según una mayoría de encuestas.

El PP ganaría las elecciones, pero necesitaría claramente a Vox para gobernar, que sube al calor de mensajes duros contra la inmigración irregular.

La gestión migratoria y la política exterior del gobierno de Sánchez reciben reproches constantes de la derecha y la extrema derecha, en particular la grave crisis que sufre Ceuta por la entrada en avalancha de más de 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio. Aún queda un número indeterminado de esos migrantes en esta ciudad española del norte de África.

Cuando falta un mes y medio para las elecciones, asuntos como la vivienda y las pensiones de jubilación centran el debate público en España.

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denominó "coalición de perdedores" la alianza electoral entre socialistas y Frente Amplio para el Senado, y se comprometió hoy a fortalecer el estado de bienestar y los servicios públicos y garantizarlos para el futuro.

Sobre la vivienda, afeó que se generen "expectativas que después nunca encuentran respuesta", en alusión a la política de "máxima hipocresía" y "falsa moralina" de los socialistas en esta materia.

La portavoz del PSOE Monte Mínguez dimitió este viernes después de publicarse que su pareja posee "decenas" de viviendas en alquiler de las que ha "desahuciado" a inquilinos.

A su vez, en un acto preelectoral, el líder socialista Sánchez cargó contra los "recortes" y los "sacrificios" que piden la derecha y la ultraderecha a los trabajadores, los pensionistas o las mujeres, pero "nunca" a los poderosos.

Auguró que los socialistas ganarán "la causa de la vivienda" digna y asequible con la fuerza de la gente, por los que se manifiestan contra la carestía de los alquileres y por Maricarmen - aseguró- la anciana de 87 años desahuciada de la casa donde vivía y que murió el 7 de octubre en un hospital de Madrid.