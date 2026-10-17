Unas 4000 personas se manifiestan en Túnez contra las políticas del Gobierno de Kais Said

Con gritos de "¡Empleo, libertad, dignidad nacional!", los manifestantes recorrieron varias calles de la capital tunecina para exigir el fin de la etapa del mandatario, al que los participantes califican de "dictador", denunciar la situación del país magrebí y mostrar "unidad" en la lucha por la libertades.

La Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el mayor sindicato del país, convocó la manifestación en la que se oyeron gritos de "La dimisión es la solución para un sistema fallido" en referencia al Gobierno de Said, y en la que se denunció la "monopolización" del poder por parte de Sai y la "falta de independencia" de la justicia, al mismo que se reclamó una prensa "libre" y un poder que tenga "responsabilidad".

Varias formaciones políticas de la oposición entre las que se encuentran el Partido de los Trabajadores, el Socialdemócrata, el Socialista y Corriente Democrática llamaron el pasado jueves a participar en la protesta contra el Gobierno de Kais Said.

La declaración conjunta fue difundida tras una reunión, en la que los partidos opositores abordaron la crisis social, económica y política que -aseguran- vive el país, como el "deterioro" de las condiciones de vida a causa del "constante" aumento de los precios, el desempleo, el "abandono" de los servicios públicos y la "falta de perspectivas de futuro" para los ciudadanos.

El pasado 25 de julio, Día de la República, alrededor de 3.000 tunecinos salieron a la calle a reclamar "el definitivo e inevitable fin de siete años de pobreza, desempleo, marginación, represión y populismo del régimen".Según diversas organizaciones, esa fecha "marcó el principio de una oleada imparable de protestas hasta ver la caída del Gobierno".

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Túnez comenzó una transición democrática con la llamada Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.