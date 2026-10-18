Al menos 11 muertos en ataques de los paramilitares contra desplazados en oeste de Sudán

El ministro de Salud y Bienestar Social del Gobierno sudanés para la región de Darfur, Babiker Hamdeen, denunció en un comunicado que el ataque ocurrió en la zona de Hayar Sanakit, en el estado de Darfur del Oeste, donde los paramilitares bombardearon un campamento de desplazados "con drones suicidas".

"El ataque provocó 11 muertos, entre ellos nueve niños y dos mujeres, mientras que otras cinco personas resultaron heridas", añadió Hamdeen, que recordó que "atacar campamentos de desplazados y a civiles desarmados es un crimen atroz y una grave violación del derecho internacional humanitario".

El funcionario explicó que estos desplazados se vieron obligados a huir de las aldeas darfuríes de Narum, Karmaliya y Qaramba hacia la zona de Senakit, cerca de la frontera entre Sudán y Chad, después de que las FAR "prendiera fuego" a sus hogares y los saqueara el año pasado.

Ante lo que calificó de persecución contra estos desplazados -muchos de los cuales son de tribus africanas a las que los paramilitares están masacrando por motivos étnicos, según denuncian organizaciones de derechos humanos-, Hamdeen condenó "el continuo silencio de la comunidad internacional y su indiferencia" ante estos crímenes.

"Designen a la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido como organización terrorista y redoblen los esfuerzos internacionales para detener sus crímenes y violaciones contra el pueblo sudanés", exigió el funcionario.

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de personas han muerto, otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población se enfrenta a condiciones de hambruna, según Naciones Unidas.