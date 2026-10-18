Ascienden a seis los muertos por las inundaciones en Estambul, con tres desaparecidos

Según las autoridades locales, otras tres personas están desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones de los daños causados hasta ahora.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, visitó este domingo por la mañana Ayazaga, una de las zonas más castigadas por las inundaciones, y anunció que el lunes comenzará el pago de indemnizaciones a los afectados.

Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones en Estambul y en la vecina provincia Kocaeli, en el oeste de Turquía.

Entre los factores que han contribuido a su impacto se encuentra la construcción de edificios sobre cauces de arroyos habilitados para el desarrollo urbanístico.

Gül aseguró que continúan los trabajos para retirar los edificios que obstaculizan las obras de prevención de inundaciones.