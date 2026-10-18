Asociación bancaria paraguaya pide al emisor aclarar "dudas" sobre entidades fusionadas

"Pedimos al Banco Central (BCP) que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión", dijo en su comunicado Asoban, que agrupa a 14 bancos privados de Paraguay.

"Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo", añadió.

La petición surge después de que el BCP informara al Senado, por petición del órgano legislativo, sobre el accionar de varias instituciones privadas, entre ellas Ueno Bank, que según la prensa local ha captado en pocos años importantes depósitos gubernamentales.

Al respecto, Asoban indicó en el texto que "la cuestión de fondo sigue abierta" porque el informe del BCP es "incompleto" y persiste la "preocupación" sobre la exposición crediticia de un banco privado -que no menciona- con respecto a otros afiliados a su mismo grupo.

El pasado miércoles, senadores del oficialismo y la oposición instaron públicamente al mandatario Santiago Peña a destituir al directorio del BCP y en especial a su presidente, Carlos Carvallo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero, días antes, Peña había ofrecido su respaldo público al directorio del BCP, al tiempo que llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno Bank.

En octubre de 2024, Peña calificó de "campaña mediática" y "mentirosa" unas publicaciones de la prensa local sobre la adquisición por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de la salud pública y las pensiones en el país, de bonos por 250.000 millones de guaraníes (unos 32 millones de dólares de la época) de Ueno Bank.

La prensa apuntaba a una posible vinculación de Ueno Bank con Peña, pero el titular de la entidad privada, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que el mandatario era accionista de Ueno Holding y no tenía nexo alguno con ese banco. El gobernante reveló en abril del año pasado que había vendido dichas acciones.