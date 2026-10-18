Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, no buscará un nuevo periodo al frente de la Junta de Gobierno. Es la consecuencia directa de su anuncio de este domingo: el movimiento Honor Colorado no presentará candidatos a ningún cargo electivo en las internas partidarias de 2027.

“He tomado la postura que este movimiento no presentará candidatura alguna para las internas partidarias a celebrarse en el año 2027”, escribió el líder de HC en su cuenta de X. La decisión, confirmada luego, no se limita a la conducción del partido: alcanza a la chapa presidencial y al resto de los cargos en disputa.

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Sin candidatos de HC en ningún cargo

Con esta definición, Honor Colorado queda sin candidaturas propias en la contienda interna del próximo año. Es un giro inusual para el sector que aparecía como protagonista de la disputa por la candidatura presidencial.

La decisión se conoce un día antes de que se abra el período de inscripción de movimientos que presentarán candidaturas en las internas de 2027.

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Garante hasta que asuman las nuevas autoridades

En un segundo mensaje, Cartes remarcó su rol institucional. Aseguró que, como presidente de la ANR, se dedicará “cada día” al fortalecimiento de la institución y a garantizar elecciones internas democráticas, hasta que asuman las autoridades que resulten electas en 2027.

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Cierre de una semana de quiebres en HC

La decisión de Cartes cierra una semana cargada de cambios traumáticos en Honor Colorado. Ocurre mientras avanza un nuevo movimiento neocartista, impulsado por el presidente Santiago Peña y secundado por el vicepresidente Pedro Alliana, quien aspira a la Presidencia de la República en 2028.

Horas antes, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, descartó integrar cualquier dupla presidencial para 2028.