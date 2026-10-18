Bolsonaro promete en un mitin "refregarle" a Lula sus posibles delitos en debate electoral

Arropado por miles de simpatizantes que coparon la emblemática Avenida Paulista, el aspirante de la ultraderecha lanzó duras críticas a Lula, en un breve discurso que apenas duró unos cinco minutos, con el objetivo de preservar la voz de Bolsonaro para el debate.

"Voy a refregarle (a Lula) los crímenes que cometió contra nuestra nación", afirmó, sin detallar las acusaciones a las que se refería.

"Brasil está sin presidente, pero por poco tiempo", agregó, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado en prisión domiciliaria por golpismo.

Durante su intervención, el candidato conservador reiteró sus críticas a la Corte Suprema y prometió designar al menos cuatro magistrados para el alto tribunal que sean "contrarios al aborto y a las drogas" pero a favor de la prosperidad económica.

También prometió impulsar inversiones, crear empleos y mejorar la educación.

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Por espacio de dos horas, en un mitin que más parecía una comparsa callejera de carnaval, Bolsonaro, encaramado en un camión-tarima, bailó y cantó estribillos a favor de su campaña y en contra de la Lula, junto con su esposa y acompañado del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, del alcalde de la capital, Ricardo Nunes, además de parlamentarios y dirigentes aliados.

Este domingo también se realizaron "actos por la democracia" a favor del líder progresista en diferentes ciudades del país, pero sin su presencia, pues Lula dedicó la jornada a prepararse para el debate.

El primer debate televisado entre Lula y Flávio Bolsonaro, organizado por la cadena Band, será transmitido en vivo a las 20:00 hora local (23:00 GMT).

El candidato de la ultraderecha obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, frente al 45 % de Lula y el ganador se conocerá el próximo 25 de octubre.