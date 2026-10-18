Bruselas condena la violencia en Albania pero pide proteger derecho a la protesta pacífica

"Condenamos el uso de la violencia en Tirana y otras ciudades de Albania, incluidos los incendios provocados, los ataques contra instituciones estatales y la destrucción de bienes públicos y privados. La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática, y la respuesta a la misma debe ajustarse a la ley y ser proporcionada", manifestó el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Asimismo, instó a que los responsables rindan cuentas "mediante las garantías procesales oportunas", y recordó que la libertad de reunión y de expresión son "valores europeos esenciales que deben respetarse y ejercerse de forma pacífica".

Por ello, la Comisión celebró "el compromiso de las autoridades albanesas de proteger el derecho a la protesta" y advirtió que "en un país candidato firmemente comprometido con el proceso de adhesión a la UE y que está realizando importantes avances en su camino hacia la UE, las reclamaciones deben abordarse mediante un diálogo constructivo y de manera pacífica".

Desde el comienzo de las protestas el pasado martes, más de 270 personas han resultado heridas, entre ellos unos 170 agentes de la Policía, mientras que 167 personas fueron detenidas, según datos oficiales.

Después de Montenegro, Albania es el país más avanzado en las negociaciones de adhesión y el primer ministro Edi Rama aspira a que su país entre en la UE de aquí al año 2030.